The Last Ship: szeptemberben utoljára kihajózik

Szeptember 9-én jön az utolsó évad, van egy plakát is mellé.

A TNT izgalmas, férfias, kalandos sorozata a The Last Ship, de a vége felé közeledik, már az utolsó, ötödik évad jön. Eric Dane (Grace klinika), Bridget Regan (Agent Carter) és Adam Baldwin (Firefly, Chuck) sorozata – amely a világot egy globális katasztrófa után mutatja be – szeptember 9-én kezd.

A finálét epikusra, grandiózusra tervezi a TNT, amely közlése szerint a széria ott van a nyár öt legizmosabb drámasorozata között kábelen, a TNT szerint 24 millió amerikai nézte lineárisan, tévében, késleltetve vagy digitális platformokon.

Itt a poszter, mondjuk, sok minden nem derül ki belőle: