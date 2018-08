Sorozatok, amelyeket két fillérből meg lehetne csinálni

Manapság rengeteg a tévében az igényes produkció, egy-egy sorozat előállítása elképesztő összegeket fel tud emészteni – minden idők tíz legdrágább szériájáról például itt talál egy galériát. Voltak azonban a tévétörténetben olcsó megoldások is bőven, mai szemmel béna díszletből, nevetséges speciális effektusból nem egyet láttunk a képernyőn. Íme, pár videó olyan sorozatokról, amelyeket ma már két fillérből össze lehetne hozni, némelyik ezek közül már a maga korában is igénytelennek tűnt.

Pirx kalandjai

A mai szemmel már mókás díszletekről a hazai nézőknek valószínűleg az 1972-es magyar sci-fi sorozat ugrik be elsőként, amin nincs is mit csodálkozni, hisz a kozmoszban lebegő, felnagyított citromfacsarók és az űrhajós akadémia előtt parkoló, egyértelműen felismerhető matchboxok nem igazán tették hitelessé a látványt.

Más kérdés, hogy itt a technikai megvalósítás a maga idejében még úttörő volt, hisz a Pirx kalandjai talán az első olyan magyar produkció volt, amelynél a bluebox-technikát használták, vagyis a kék háttér előtt felvett eseményeket utólag helyezték más környezetbe. Több érdekességet a sorozatról itt talál.

The Tomorrow People

Akkortájt Nagy-Britanniában sem volt jobb a helyzet, például A kiválasztottak 1973-as eredetijében, a The Tomorrow People-ben is minden díszlet pontosan annak látszott, ami eredetileg volt, például űrhajó gyanánt néha ezüstre festett üdítős palackok úszkáltak egy fekete drapéria előtt. Nézzék csak, a kisfiút is milyen ügyesen varázsolták oda a London Bridge-re a legelső rész elején:

A széria egyébként az ITV válasza lett volna a Doctor Who-ra, utóbbi azonban a BBC-n, vagyis a köztévén ment, jóval nagyobb volt a költségvetése.

Captain Zep – Space Detective

Nagy-Britanniában nagyjából tíz évvel később is láthattunk még különös dolgokat, az 1983-84-ben futott Captain Zep – Space Detective-ben például fura ruhába öltöztetett felnőttek és gyerekek együtt oldottak meg űrbéli rejtélyeket, miközben a többi szereplőt sokszor csak úgy jelenítették meg, hogy felrajzolták egy óriási kartonfalra:

Lapozzon, van még pár sztorink, videónk!