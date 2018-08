Sztárok, akik titokban házasodtak össze

Vannak a sztárok között, akik óriási felhajtást csapnak az esküvőjük körül, mások viszont szűk körben, a nyilvánosság kizárásával szeretnék kimondani a boldogító igent. Néhányan a házasságkötés után még hónapokig titokban tartották családi állapotukat, de olyan is akadt, aki azért nem beszélhetett az esküvőjéről, mert a menyasszony még kiskorú volt.

R. Kelly és Aaliyah

A két énekes nem azért házasodott titokban, mert távol akarták tartani a paparazzókat, vagy személyes élményként akarták volna megélni az egészet, hanem azért, mert az esküvő idején a lány csupán 15 éves volt – csak az anyakönyvi kivonaton tüntették fel 18 évesnek.

Aaliyah 2001-ben meghalt egy repülőgép-balesetben, ő soha nem is erősítette meg a házasságot, több lap nyilvánosságra hozta azonban a házasságot igazoló dokumentumot. Amikor a lány szüleihez is eljutott a hírt, kérték a házasság érvénytelenítését, amit meg is tett a bíróság.

