A Jóbarátok-ban Rachel és Ross kislányát, Emmát egy ikerpár, Noelle és Cali Sheldon játszotta, akik nemrég lettek 16 évesek – bizony, a legendás sorozat is már 14 éve véget ért. A lányok azóta is szerepeltek együtt az Életfogytig zsaru egyik epizódjában és pár rövidfilmben, legközelebb Jordan Peele új horrorfilmjében, az Us-ban lesznek benne. Addig is mutatjuk két régi kép után, hogy festenek mostanság.