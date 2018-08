Pintér Tibor családot alapítana 23 évvel fiatalabb párjával

Pintér Tibor komolyan tervez fiatal barátnőjével, az is megfordult a fejében, hogy közös gyereket vállaljanak.

"Nem ijedek meg attól, hogy ismét apa legyek. Úgy képzelem, hogy húsz év múlva egy marha jó kiállású, borostás, cserzett bőrű Robert Redford leszek, a feleségem meg nagyon csinos, gyönyörű, érett anyuka. Ennek ellenére, ha az ember idősebb korában vállal gyereket, tudomásul kell vennie, hogy nem feltétlenül látja majd felnőni" - mondta a hot! magazinnak Pintér Tibor, aki többek között arról is beszélt, hogy ő olyan, akár egy ló, amit be kell törni, és párjáénak ezt sikerült elérnie.

"Ha három-négy év múlva születne még egy gyerekem, nem lenne késő. Ha a legrosszabb forgatókönyv szerint mondjuk a hatvanötöt sem érném meg, akkor is ott lennék mellette, míg be nem lép a felnőttkorba. Ha nem üt be a krach, akkor még tovább" - tette hozzá.