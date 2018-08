Czippán Anett megmutatta a hasát szülés után

Czippán Anett műsorvezetőnek tavaly novemberben született meg a második kisfia, most pedig megmutatta azt is az Instagramon, hogy a testére milyen hatással volt az a bizonyos kilenc hónap. "Igen, jól látjátok, nagy a hasam" – írta a bikinis fotó alá, hozzátéve, hogy a képpel magának és másoknak is erőt szeretne adni, ő most kezdett hozzá, hogy visszaszerezze a régi formáját. Mutatjuk a posztot.