Kész nő lett az egykori megasztáros kislányból

A Megasztár-ban 11 évesen feltűnt Patai Anna már leérettségizett, a médiában szeretne dolgozni.

Patai Annát 2010-ben, 11 évesen ismerte meg az ország a Megasztár-ban, a lány pedig azóta leérettségizett, sőt angol nyelvből oklevelet is szerzett – árulta el a Borsnak, a cikkben friss képet is talál az énekesnőről.

"Most szeretnék letenni egy angol nyelvvizsgát, utána pedig mindenképpen médiaiskolában szeretnék továbbtanulni. A kedvenc tévés személyiségeim között van Ördög Nóra és Liptai Claudia. Többek között a Mokká-hoz hasonló reggeli műsort is vezetnék, de szóba jöhet vetélkedő vagy valamilyen talkshow is" – mesélt a további terveiről.

Anna három éve boldog párkapcsolatban él egyébként, új dala Leszek én a nyár címmel jelent meg pár hónapja: