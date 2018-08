Sose lesz vége a horrornak

Még el sem indult a nyolcadik évad, de már a tizediket is megrendelték az Amerikai Horror Story-ból.

Az Amerikai Horror Story következő, nyolcadik etapját annak idején a kilencedikkel együtt rendelték meg, most azonban hozzácsapták a tizediket is, vagyis még 2020-ban is biztosan képernyőn lesz a horrorsorozat.

A szériát adó FX vezérigazgatója, John Landgraf úgy nyilatkozott a Deadline-nak, hogy az alkotó, Ryan Murphy kérte, hogy legyen tizedik évad is, a csatorna pedig örömmel rábólintott.

A szeptemberben érkező nyolcadik szezon az Apocalypse alcímet viseli, a régi szereplők közül frissen jelentették be Jessica Lange visszatérését, mellette többek között Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters és Emma Roberts is megjelenik majd.