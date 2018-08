Háromszázezres szülinapi zsúrt szerveztek Luxus Dalmáék

A Feleségek luxuskivitelben szereplője, Smaltig Dalma, szülinapi zsúrral lepte meg kislányát, Szofit.

A négyéves Szofi születésnapja háromszázezer forintba került a szülőknek, de a következő két évre is megvannak a tervek: jövőre Legolandban, majd utána Disneylandben köszöntik fel a kislányukat.

"Körükbelül tíz helyről rendeltem a dekorokat. Volt, amit Szlovákiából hoztak. Szofi rajong és védelmezi az állatokat, úgyhogy emiatt nem is volt kérdés, hogy olyan helyen legyen, ahol állatok is vannak. Szerveztem körutat is, van itt oroszlán, mosómedve, bárány, mindenféle állat" - mesélte a luxusfeleség a Borsnak.

"Év közben nem ajándékozunk, és a látszattal ellentétben, Szofi nincs elkényeztetve meglepetésekkel. Csak karácsonykor és a születésnapján kap ajándékot. És mivel abba a korba lépett, hogy már emlékezni fog a dolgokra, szerettem volna emlékezetes 4. szülinapot" - tette hozzá.