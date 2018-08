92 évesen meghalt Charlotte Rae amerikai színésznő, akit több mint 90 filmben és sorozatban láthattunk.

92 éves korában Los Angeles-i otthonában halt meg Charlotte Rae, aki az IMDb szerint összesen 93 filmben és sorozatban szerepelt.

Az Egyesült Államokban leginkább a The Facts of Life című családi vígjátéksorozatból ismerhették, ennek 155 epizódjában játszott 1979 és 1986 között, majd a Diff'rent Strokes című spin-offban is megismételte a szerepét.

Előtte a Szezám utcá-ban alakított postáskisasszonyt, a Szerelemhajó-nak is több részében benne volt, később olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint az Egy kórház magánélete, a Gyilkos sorok, a Férjek gyöngye vagy a Hazug csajok társasága.

A Vészhelyzet-ben is számítottak rá négy epizódban, a 101 kiskutya animációs sorozatváltozatában ő kölcsönözte a hangját a dadusnak, a Banánköztársaság-ban pedig Woody Allen karakterének az anyját játszotta.