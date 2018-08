A Jóbarátok rajongói a hat főszereplő mellett bizonyára a szívükbe zárták a sorozatbeli kávéház, a Central Perk pultosát, Gunthert is, az őt alakító James Michael Tylerről azonban jóval kevesebbet hallani, mint a többiekről. Egy friss interjúban régi szerepéről beszélt, de felidézzük azt is, hogy mi történt vele a legendás vígjátéksorozat vége, 2004 óta.

A Jóbarátok esetlen, Rachelbe szerelmes pultosa, Gunther a sorozat 236 epizódjából 148-ban szerepelt, ezzel ő volt a legtöbbet látott mellékszereplő, bizonyára a nézők is megjegyezték „a napnál is fényesebb" hajáról.

Alakítója, James Michael Tyler nemrég a DigitalSpy portálnak nyilatkozott a szereppel és a sorozattal kapcsolatos emlékeiről. Elmesélte többek között, hogy Los Angelesben a Hollywood felirathoz közel lakik, így napi sétája során rengeteg turistával szokott találkozni, akiknek egy része fel is ismeri – persze mindenki csak Gunthernek szólítja, de számára ez teljesen rendben van.

Az interjúból kiderült az is, hogy annak idején a jelentkezők közül azért pont ő kapta meg a szerepet, mert értett a kávégéphez – ma is jó kávét készít egyébként, de sosem volt nagy fogyasztó. Persze a szereposztóknak bejöhetett a jellegzetes hajszín is, amit Tyler a meghallgatás előtti napon újított be, akkor engedte meg egy fodrásznak tanuló barátjának, hogy gyakorolja rajta a hidrogénezést.

Nem tudja, mi volt a saját vezetékneve

A 33. epizódig nem volt szöveges szerepe, mégsem gyártott különösebb háttérsztorit a figurához, annyit gondolt csak magában, hogy Gunther biztosan a Central Perk hátsó részében, a raktárban alszik.

Az egyik epizódban kiderült, hogy Chandler nem tudja Gunther vezetéknevét, de az az igazság, hogy Tyler sem tudja, egyszerűen nem adtak a figurájának másik nevet a készítők. „Chandler azt hitte, hogy Gunther vezetékneve Central-Perk, de ennek nem volt semmi alapja. Talán Smithnek hívták. Érdekes lett volna, ha Gunther Smithnek hívják, váratlanul érte volna a nézőket" – mondta Tyler.

Elmesélte azt is, hogy Jennifer Aniston mennyire jó fej volt, egyáltalán nem voltak köztük kínos jelenetek, ellentétben a karaktereikkel, majd azt is kifejtette, hogy Gunther és Phoebe egyáltalán nem illettek volna egymáshoz. Mesélt arról is, hogy Guntherként az volt a kedvenc jelenete, amikor egy pasi túl rövid sortban üldögélt a bárban, ő pedig odaszólt neki: „Hé haver, ez egy családias hely, küldd vissza az egeret a házába!"

Természetesen szó esett a Jóbarátok feltámasztásáról is, aminek Tyler nem látná értelmét, szerinte a történet pont a megfelelő időben ért véget. „Nem tudom, hogy meg lehetne-e csinálni komédiaként azt, hogy a karakterek megöregedtek, de még mindig ugyanazokkal a dolgokkal küzdenek, mint akkoriban. Nem tudom, hogy vicces lenne-e" – mondta.

Joey-val később is dolgozott együtt

Tylert egyébként nem sok mindenben láthattuk a Jóbarátok vége, 2004 óta: a következő évben vendégszerepelt a Dokik-ban, de 2006 és 2010 között csupán négy produkcióban működött közre, abból is az egyik egy rövidfilm volt.

2012-ben feltűnt az egykori Joey, Matt LeBlanc újabb projektjében, a Sikersorozat-ban, amelyben – akárcsak a főszereplő – önmaga lököttebb változatát játszotta. Vagyis John Michael Tylerként jelent meg, aki régen Gunthert alakította, a történet szerint pedig LeBlanc irigykedett is rá, mert ő még mindig tartotta a kapcsolatot Courteney Coxszal és David Schwimmerrel – amikor pedig kiderült, hogy Jennifer Aniston száma is megvan neki, LeBlanc végképp kiakadt:

Legutóbb 2013-ban láthattuk a Modern Music című sorozatban, időközben pedig legalább egy videoklipben is feltűnt, a Chicane 2007-es dalához, a Come Tomorrow-hoz készített kisfilmben egy nemtörődöm postást játszott:

Tyler időről időre megjelenik, amikor valahol újranyitják a Jóbarátok-ban látott Central Perket, a sorozat 15. és 20. évfordulóját is a rajongókkal együtt ünnepelte Londonban, illetve New Yorkban. Zenét is ír, teniszezik, a macskájáról posztol sokat, a feleségétől pedig hivatalosan 2014-ben vált el, tizenegy évnyi különélés után.

És hogy hol tart ma Gunther, mármint a karakter? Tyler reméli, hogy már egy egész kávéházláncot birtokol, jól alakult a sorsa az után, hogy a története a képernyőn véget ért.