Otthon volt Kembe Sorel, mikor betörtek a házába

A Jóban Rosszban egykori színésze fura zajokat hallott tusolás közben, valaki be akart törni hozzá – már megtette a szükséges jogi lépéseket.

„Zuhanyoztam, amikor furcsa zajt hallottam. Gyorsan magamra tekertem egy törülközőt, majd kimentem megnézni, mi történik. Sok mindenre gondoltam, de arra nem, hogy a teraszomon egy idegen áll majd, és feszegeti az ajtót” – idézte fel Agymenések című blogján a történteket a színész.

„Valahogy sikerült is kinyitnia, volt nála szerszám, talán feszítővas, nem tudom, nem láttam pontosan. Azt hiszem, a laptopomat akarta ellopni az asztalról. Abban a pillanatban egyébként nem is gondolkodtam, rögtön odarohantam, közben üvöltöttem vele, még káromkodtam is, hogy tűnjön innen, majd visszacsaptam az ajtót. A lába még oda is szorult, de sikerült kihúznia” – mondta a Blikknek.

Korábban sosem törtek be hozzá, és azt mondja, nem rémítették meg a történtek, de nem szeretné, hogy újra megtörténjen egy ilyen eset.

„Akkor teljesen más lett volna a helyzet, ha a lányom, Katja is itt lett volna. Persze, megvédeném őt az életem árán is, de így már egészen nyugtalanító, hogy ilyesmi megeshet. Ezért meg is tettem a szükséges lépéseket. A rendőrség már nyomoz, én pedig kiválasztottam egy kiváló riasztórendszert. Remélem, minél hamarabb elkapják azt, aki megpróbált hozzám betörni.”