Egy hónap múlva felvidul a Sons of Anarchy-rajongók képe

Kurt Sutter újabb sorozata kapott még két promóciós plakátot.

A Sons of Anarchy-t, a Kemény motorosokat jegyző Kurt Sutter újabb sorozata, a Mayans M. C. kapott még két igényesebb, kedvcsináló posztert. Előző szériája 2008 és 2014 között futott, most is számíthatunk marcona fazonokra, hiszen újfent egy motoros banda áll a középpontban. Előzménysorozat lesz, úgyhogy ne nagyon számítsunk Charlie Hunnam vagy Katey Sagal jelenlétére – bár utóbbi férje épp Kurt Sutter, a kreátor, úgyhogy még akár be is teheti nejét, ahogy tette a The Bastard Executioner idején is. Alább a két plakát.