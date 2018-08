Jóbarátok: egy zárt klikk, udvariatlan, barátságtalan arcokkal

Kathleen Turner szerint egy zárt klikk volt a csapat, nem látták szívesen.

Kathleen Turner három Jóbarátok-részben is szerepelt (karaktere szerint Charles Bing / Helena Handbasket volt), de előtte már több filmben megfordult, például A smaragd románcában vagy A Nílus gyöngyében együtt játszott Michael Douglasszel. Ismert médiaszereplőként, sztárként 2001-ben került a híres szitkomba, de később is sorozatozott egy darabig, sok Kaliforgia-epizódban is láthattuk.

Most egy Vulture-interjúban tértek ki arra, milyen is volt az a pár nap a Jóbarátokkal: nos, a színésznőnek kellemetlen emlékei vannak, nem érezte jól magát ott, szerinte nem látták szívesen. Borzasztó magas sarkú cipőt adtak rá, abban ácsorgott, fájt a lába tőle, de egyik színésznek sem jutott eszébe, hogy átadja neki a székét. Turner szerint végül egy idősebb stábtag intézkedett, hogy kerítsenek neki is valahonnan egy ülőhelyet.

Úgy látta, hogy erős, összetartó klikk volt, amit Jennifer Anistonék alkottak, és szerinte nem csak neki volt amolyan kívülálló-érzése, bizonyára így járt több vendégszereplő. Úgy látta, hogy egy magának való csoportot alkottak, és semmi más nem számított nekik azonkívül. (Ebben lehet valami, a hat színész mindig együtt lépett fel a pénzügyi tárgyalások során, és erős kötelék alakult ki az évek alatt, főleg Cox és Aniston között).

Turner nem udvariaskodott, de nem is ócsárolta őket hosszan a továbbiakban: arra a kérdésre, hogy színészként milyennek találta a Jóbarátokat, csak annyit mondott, hogy ezt a kérdést nem kommentálná.