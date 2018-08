Elítélte a bíróság a magyar sztárok zaklatóját

Peller Károly tett feljelentést a nő ellen, aki többek közt Rékasi Károlyt is zaklatta.

A rajongó folyamatosan üzenetekkel bombázta a színészeket, de az is előfordult, hogy megjelent Peller Károly otthonánál – a szomszédoknak azt mondta, hogy ő is oda fog költözni, és a színész felesége lesz. Ekkor döntött úgy Peller, hogy feljelenti a zaklatót, aki sokszor a munkahelye környékén is felbukkant.

A nő hosszú hónapokig nem ment el a tárgyalásokra, de a hot úgy tudja, júniusban első fokon döntött a bíróság. „Két év felfüggesztettet kapott a zaklató. Ősszel folytatódik a per másodfokon” – írják egy bennfentesre hivatkozva.

Peller Károly nem cáfolta az értesüléseket, de csak az ügy lezártával fog nyilatkozni, Rékasi Károly viszont elmondta a lapnak, hogy nagyon örül az ítéletnek.