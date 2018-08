Bódi Sylvi visszavonul, egy időre teljesen eltűnik

Bódi Sylvi közösségi oldalán egy időre elköszönt a követőitől - azt is elárulta, hogy miért döntött így.

"Eldöntöttem, hogy most egy kicsit eltűnök. Érlelődött ez a gondolat már bennem egy ideje. Értsd ezt úgy, hogy kevesebbet fogok jelen lenni a közösségi médiás fórumaimon. Miért teszem ezt? Mert ez nekem jó. Mert nem akarom, hogy az életem minden pillanata a nyilvánosság számára látható legyen, mint egy nagy könyv, amiben ide-oda lehet lapozni. Túl sokat éltem én már "kifelé"... Szeretnék most egy kicsit "befelé" is. Egyébként is most egy olyan tevékenységet tervezek elkezdeni, amely elvonulást és magányt igényel, szóval most ne számítsatok tőlem napi posztokra. Lehet hetiekre sem. Majd meglátom" - írta a modell az oldalán.

"Ha úgy érzem, hogy van mondandóm vagy szeretnék megmutatni valamit, akkor nem fogom magam visszafogni Egyébként megvan a véleményem a közösségi médiáról, talán egyszer majd megfogalmazom ezt is. Szóval sziasztok!" - köszönt el a követőktől.