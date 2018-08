Delhusa Gjon elárulta, hogy tartja formában magát

A héten ünnepelte 65. születésnapját Delhusa Gjon, aki elárulta, hogy tartja fiatalon magát.

"Még visszagondolni is nehéz, hogy mennyi születésnapot ünnepeltünk már. Mekkora partik voltak! Őrült nagyokat buliztunk, amikor még létezett a balatoni zenészhajó, tíz éven keresztül ott ünnepeltük, volt, hogy helikopterrel érkeztem, és ott volt mindenki, aki számított..." - idézte fel a Ripostnak.

A lapnak elárulta, hogy máig nagyon aktív, lovagol, motorozik, és sokat utazik a párjával.

"Először is nyilván a genetika is sokat számít. De emellett most is éppen megyek a fekvőpadra súlyzózni. Most jöttünk haza a kedvesemmel a nyaralásból, és felszedtem két kilót. S bár sokat utazunk, amikor itthon vagyunk, minden reggel kimegyünk lovagolni, sokat motorozunk, és nagyon odafigyelek arra, mit eszek. Nem eszem táplálékkiegészítőket, helyettük minden reggel megeszem négy nyers tojást, hozzá friss petrezselymet, és legalább két liter friss tejet megiszom naponta" - mondta.