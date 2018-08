A képernyőn testvérek, a valóságban szeretők voltak

A színészeknél viszonylag gyakran előfordul, hogy szerelmeseket játszanak, és a valóságban is beleesnek a partnerükbe, amire persze nagyban rásegít az intimitás és a fülledt hangulat, ami kialakult az eleinte csak megjátszott érzelmek nyomán. De mi a helyzet abban az esetben, ha a színészek testvéreket alakítanak? Ilyenkor is létrejöhet köztük egy erős kötelék, amiből aztán szerelem lesz, legalábbis láttunk már erre is több példát. Íme, néhány ilyen pár!

Emily VanCamp és Chris Pratt

Pratt jóval a Jurassic World előtt, az Everwood-ban kapta élete első komolyabb szerepét, négy évadon keresztül, közel kilencven epizódban játszotta az Abbott család egyik gyerekét.

Az egyik testvérét VanCamp alakította, akivel 2004-ben, két évvel a sorozat elindulása után össze is jöttek – a kapcsolatukat azonban az első fél évben titkolták, mert attól féltek, a kollégáik furának tartják majd, hogy „testvérekként" járnak. Amikor felvállalták a szerelmüket, a stábtagok mégsem csodálkoztak, sőt számítottak is ilyesmire, a két színész között annyira nyilvánvaló volt a vonzalom.

Akárhogy is, a sorozat 2006-ban véget ért, a pár pedig a következő évben szakított – VanCamp viszont utána is egy sorozatbeli testvérével gabalyodott össze. Egy évig volt a barátja Dave Annable, akivel a Testvérek-ben féltestvéreket játszottak, de annyira erős volt köztük a kémia, hogy az alkotók a forgatókönyvet is átírták miattuk: egy ponton kiderült, hogy mégsem rokonok.

