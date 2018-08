Itt a Fülledt utcák trailere, jön a 2. évad hamarosan.

A The Deuce (magyar címe Fülledt utcák) ígéretes sorozat, már az első pár kocka után látszik a bele tett hatalmas pénz, megelevenedik a hetvenes évek végének New Yorkja, a böhöm nagy autómonstrumokkal. És áll még a World Trade Center is - írtuk a pilot után, a cikket itt találja.

Időközben elkészült a második évad, peersze a főszereplők maradnak. Itt a trailer: