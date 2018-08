Kirstie Alley összeköltözik egy pornószínésznővel

Kirstie Alley és Stormy Daniels pornószínésznő is benne lesznek a Celebrity Big Brother következő évadjában.

A valaha jobb napokat látott színésznő, Kirstie Alley is beköltözik a Big Brother-házba, ő lesz az egyik szereplője a Nagy-Britanniában augusztus 16-án induló Celebrity Big Brother-nek, pontosabban a műsor 22. kiadásának.

A Cheers című sorozat és a Nicsak, ki beszél!-filmek egykori sztárja az adásidőn többek között Stormy Daniels pornószínésznővel osztozik, aki 2000-ben a Big Busted Goddesses of Las Vegas-ban kezdte a pályáját, de mostanában láthattuk már egy-két rendes szerepben is.

Velük költözik a házba több, Nagy-Britanniában ismert reality – például a Love Island vagy az Only Way Is Essex – egy-egy szereplője, a nemrég roncsderbin karambolozott Roxanne Pallett, a korábban elrabolt modell, Chloe Ayling, illetve az élő Ken baba, Rodrigo Alves is, szóval igen színes lesz a társaság.