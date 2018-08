Sztárok, akiket hidegen hagy a luxus

Brad Pitt és Angelina Jolie egy 67 millió dolláros francia szőlőbirtokot vásárolt annak idején, hogy elvonulhasson a világtól, Johnny Depp ugyanebből a célból egy privát szigetet vett a Bahamákon. Vannak sztárok, akik szintén megengedhetnének maguknak hasonló úri huncutságokat, szívesebben élnek azonban hangulatos apartmanban, tengerparti bungalóban, netán lakókocsiban, jóval szerényebb körülmények között (mégha némelyik az átlag amerikai lakásnál azért drágább is). Mutatunk pár ingatlant, amelyről nem feltétlenül gondolná, hogy világsztár lakta, lakja.

Kesha tengerparti bungalója

A világhírű énekesnő egy ideig egy körülbelül 130 négyzetméteres, spanyol stílusú bungalóban élt a kaliforniai Venice Beachen, 1,8 millió dollárért passzolta el 2015-ben. A tengerparti kilátás mellett hátul egy zárt kert is járt a házikóhoz, Kesha szerint igazi romantikus búvóhely volt, ahol sütögetni vagy épp pancsolni is lehetett, hisz kemencével és medencével is fel volt szerelve. A Variety annak idején körbe is járta a birtokot, az ingatlanról itt talál egy galériát.

