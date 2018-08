Cicciolina pert nyert, hamarosan hazaköltözik

Az olasz adóhatósággal van gondja, a hazatelepedést fontolgatja.

Staller Ilonának komoly anyagi gondjai vannak, ugyanis zárolták a számláját, így nem fér hozzá bevételeihez. Többek között a korábban az olasz parlamentben nyújtott munkájáért járó életjáradékához sem. Ezzel kapcsolatban már elindított egy pert, mert úgy vélte, hogy 100 ezer eurós (31,5 millió Ft) adótartozása rendezésének nem az a módja, hogy zárolják minden bevételét. Az ügyet első fokon megnyerte - írta a Blikk.

Most egy újabb pert is indít, amelyben a lefoglalt pénz mellett komoly kártérítést is követel Cicciolina és ügyvédje- aki szerint a teljes eljárás jog- és alkotmányellenes volt, így az olasz hatóság és Ilona bankja is komoly kártérítéssel tartozik ügyfelének.

A volt pornós, magyar és olasz realitysztár úgy érzi, kinn nem bánnak vele jól, nem becsülik, így azt tervezgeti, hogy visszaköltözik Magyarországra.