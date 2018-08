Ennyi sztárt rég láthatott egy rakáson

Egy teasert már láthattunk a Mad Men – Reklámőrültek alkotójának, Matthew Weinernek az új sorozatához, a The Romanoffs-hoz, most kijött egy rendes előzetes is. Amint az a kisfilmből is látszik, a történet jórészt napjainkban játszódik, úgy tűnik, azt az elméletet lovagolja meg, hogy Anasztázia túlélte a Romanov család lemészárlását, és ma is élnek a leszármazottai. Mindezt rengeteg sztár játssza el, többek között Christina Hendricks, Aaron Eckhart, Isabelle Huppert, Diane Lane, Amanda Peet, Noah Wyle, Griffin Dune, Jack Huston, John Slattery is közreműködik a projektben. Nézze csak!