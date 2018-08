Megsérült a színész, átírta a saját szerepét

Matthew Wolfenden eltörte az ujját, valahogy meg kellett magyarázni a vele készült Emmerdale-ben is, hogy miért van rajta kötés.

A kedvelt brit szappanopera, az Emmerdale színésze, Matthew Wolfenden eltörte a hüvelykujját, amit persze be is kellett gipszelni – csakhogy a karakterének, Davidnek még semmi baja nem volt előző este, amikor a történet szerint együtt töltötte az éjszakát egy bizonyos Mayával.

A következő epizódban Wolfenden már begipszelt kézzel jelent meg, ki kellett találni valamit: a partnere megkérdezte tőle reggel, hogy mi történt vele, David pedig azt válaszolta, rácsukta a kocsiajtót, ez volt az első dolog, ami aznap érte.

A plusz sorokat Wolfenden illesztette be a forgatókönyvbe, ahogy azt a This Morning című reggeli műsorban elmesélte. Elmondta azt is, hogyan törte el az ujját: krikettezés közben eltalálta a labda.