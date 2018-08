Reese Witherspoon megmutatta az Instagramon a testdublőrét, Marilee-t, akivel jelenleg a Hatalmas kis hazugságok-ban dolgoznak együtt, de már korábban is helyettesítette öt filmben. "Nem hasonlítunk?" – kérdezte a színésznő a videó alatt, és könnyű is lenne összetéveszteni őket, hisz a hajukat is ugyanúgy viselik, és egyforma ruhát hordanak. Ön meg tudja mondani, melyik az igazi Witherspoon?