Rázós jelenetek, amelyeket nagy tévésztárok sem vállaltak

Nem egy sorozatban láttunk már olyan jelenetet, amelyet nézőként durvának, taszítónak vagy csak simán túl soknak éreztünk, néha azonban a színészek is így vannak vele – tudunk is pár olyan képsorról, amit nem voltak hajlandók megjeleníteni. Milyen poén maradt ki a Jóbarátok-ból? Hogyan lehetett volna még durvább A szolgálólány meséje? És mi a baj az esőben csókolózással? Mindjárt kiderül.

Jóbarátok

A 24 éve indult Jóbarátok-ból ma már nem minden poén állná meg a helyét, vélhetően sok viccet rasszistának vagy szexistának tartanának a kritikusok. Akadt azonban legalább egy jelenet, amely már akkor is sok volt az egyik színésznek, a Chandlert játszó Matthew Perrynek.

Volt tehát egy történetszál, amit az ő kérésére kivettek a sorozatból: ebben Chandler egy férfi sztriptízbárba járt volna rendszeresen, csak mert nem tudott ellenállni az ott kapható szendvicsnek. Perry tavaly Andy Cohennek mesélt erről, itt megnézheti videón is:

A szolgálólány meséje

Kevés nyomasztóbb sorozat megy mostanság a tévében, igaz, mi mást is lehetne várni egy olyan szériától, amely arról szól, hogy az egészséges, fiatal nőket tenyészkancaként használja az elit.

Az amúgy is igen durva második évad még durvább is lehetett volna, ha nincs a Parancsnokot játszó Joseph Fiennes. A színész nemet mondott arra, hogy a karaktere megerőszakolja a saját feleségét, amit aztán az asszonyt játszó Yvonne Strahovski is megköszönt Fiennesnak.

Lost

Evangeline Lilly a Lost-ban kapta az első szöveges szerepét, de nemcsak beszédet, hanem vetkőzést is vártak tőle. A színésznő úgy mesélte, a producerek kényszerítették egy részben meztelen jelenetre, amitől teljesen kiborult, így a következő alkalommal már a sarkára állt, és határozottan nemet mondott.

A készítők később bocsánatot kértek, egy közleményben azt írták, senkinek sem lenne szabad veszélyben éreznie magát a munkahelyén. A csinos Lilly nemrég lett egyébként 39 éves, itt megnézhet róla egy tartalmas galériát.

Seinfeld

A második évadban lett volna egy olyan epizód, amelyben az Elaine nevű szereplő vesz egy pisztolyt, ezt azonban a színészek kollektíven ellenezték, mindenki amellett volt, hogy hagyják ki ezt a történetszálat.

Az akkori rendező, Tom Cherones elmondta, a színészek már a színpadon voltak, amikor közölték vele a döntésüket, az epizód írója, Larry Charles pedig úgy vélte, csak az időzítéssel volt baj: ha valamikor később dobja be a pisztolyos ötletet, szerinte simán átment volna.

