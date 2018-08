A The Only Way Is Essex című brit realitysorozatból ismert Gemma Collins reprodukálta bálványa, Kim Kardashian négy híres fotóját, meztelen szelfije mellett például azt is, amelyiken tejet ivott a konyhapultnál. A különbség csak annyi, hogy Collins igen molett, nem feltétlenül kelti ugyanazt a benyomást. Nézze meg a fotókat, egy lapozható Instagram-posztban tette közzé a realitysztár.