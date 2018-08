A várandós Kulcsár Edinának tíz százalék esélye volt az anyaságra

A szépségkirálynő, modell és műsorvezető Kulcsár Edina valamint üzletember párja, Szabó András a SuperTv2 Szülőszoba című műsorában beszéltek kapcsolatukról. Megismerkedésük története mellett azt is elmondták, hogy Edina esetében egészségügyi gondok nehezítették a gyermekvállalást. Azonban a pár ma már boldogan várja fiuk, Medox közeli érkezését.

A SuperTv2 Szülőszoba című adásából kiderül: Kulcsár Edina és Szabó András már a kilencvenes évek óta ismerik egymás, közös társaságba jártak. Kandász Andrea stábjának azt is elmondták: András jó barátja annak a fiatalembernek, akivel Edina hosszabb ideig élt párkapcsolatban.

Ám tény az is: az a kapcsolat ugyan elég viharosan ért véget, de Andrásnak nem volt köze a dologhoz.

Kulcsár Edina elmesélte, hogy a hajdani szakítás után némileg félre vonult a világtól, nem akart újabb kapcsolatba bonyolódni. Beszét arról is, hogy előző párja még civilként ismerte meg, ám az időközben közismerté lett Edina számára komoly kihívást jelentett, hogy bárkinek elhiggye: önmaga miatt érdeklődik iránta, nem pedig az ismertségét találja izgalmasnak. Andrással végül egy házibulin találkozott újra össze. A két régi "haver" nagyon megörült egymásnak, ugyanakkor Edinának már akkor feltűnt, hogy András szokatlanul figyelmes beszélgető partner. Az estét követően másnap egy levesezőben találkoztak újra. A pár emlékei szerint, miközben beszélgetésük minden zavar nélkül haladt a valódi mélységek felé, azt is érezték: izzik körülöttük a levegő.

Edina hetvenkét órával később, három bőrönd társaságában érkezett meg Andráshoz, azóta elválaszthatatlanok. Kandász Andrea műsorában azt is elárulták: mindkettőjükön diszkrét tetoválás örökíti meg kacsolatuk kezdetének dátumát: 2016 január 15-ét.

Edina és András az elmúlt időszakban saját vállalkozást is létrehoztak, és a nézők láthatták őket az Ázsia expressz, vagy a Drágám add az életed! című TV2-es vetélkedőkben is. Ám Kandász Andreának elárulták: a sok közös élmény mellett úgy döntöttek a gyermekvállalás mellett, hogy a házassági szertartás csak az azt követő, későbbi terveik között szerepelt. Világos volt számukra: mindenképen egymás mellett akarják leélni az életüket. A Szülőszoba adásában azokat a fortélyokat is sorra vették, miként lehet a figyelmesség apró fortélyaival ébren tartani a szenvedélyt, amely viszont az akaraterő szinten tartásához jön jól.

Edina és András az összetartozás tudatában néztek szembe azzal a ténnyel is: Edinának lehetnek gondjai a megtermékenyülés kapcsán. A vizsgálatok több kezelhető, ám kellemetlen egészségügyi problémát is kimutattak. Azt is megállapították: Edinának a más egészséges nőhöz képest csupán tíz százalékos a peteérése.A pár már azon is elgondolkozott, hogy mesterséges úton is megpróbálkozik a gyermek életre hívásában, ám másfél év kísérletezés után megtörtént a "csoda". A nyilvánosság is értesülhetett róla, hogy idén februárban Edina várandós lett. Kandász Andreának azt is elmondták, hogy miként tudták meg, hogy születendő gyermekük fiú lesz.

Azóta egyébként András nem csupán megkérte a párja kezét, hanem - bár erről a Szülőszobában másként nyilatkoztak - Kulcsár Edina és Szabó András a napokban össze is házasodott. Igaz, a szük körben lezajlott ceremóniát a sajtóban is közzétett ígéretük szerint egy nagyobb templomi esküvő is göveti majd. Ahogy lesz igazi lagzi is - amikor majd a születendő Medox már megtette első lépéseit.