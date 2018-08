Teljesen más lett volna az Agymenők, a Maffiózók, a Lost

Egészen másképp nézne ki az Agymenők, a Maffiózók vagy a Buffy, a vámpírok réme, ha az eredetileg kiszemelt sztár igent mondott volna a neki szánt szerepre. Hugh Grant is lehetett volna a Doctor Who címszereplője, és akár Katie Holmest, Michael Keatont vagy John Cusacket is láthattuk volna menő szerepben a képernyőn, de végül mind visszautasították a lehetőséget – néha egészen meglepő indokkal.

Macaulay Culkin – Agymenők

A Reszkessetek, betörők! egykori gyerekszínésze nemrég arról mesélt Joe Rogan podcastadásában, hogy háromszor is felkínálták neki az egyik főszerepet az Egyesült Államok legnépszerűbb vígjátéksorozatában, de ő már a szinopszisnál nemet mondott.

„Van ez a két geek tudós, akikkel szemben egy csinos csaj lakik" – kezdték a producerek, Culkinnak pedig ennyi elég is volt: elküldte őket azzal, hogy hagyják békén, ő jóval menőbb annál, mint hogy geeket játsszon.

Persze akkor még nem lehetett tudni, hogy az Agymenők ekkora siker lesz, Culkin azonban ma sem bánja, hogy nem vállalta: azt mondta, örülne a százmillióknak a számláján, a tükörbe nézni viszont nem nagyon tudna. Az egész beszélgetést meghallgathatja itt:

Ray Liotta – Maffiózók

Ha bejön a készítők eredeti elgondolása, talán ma is csak kisebb filmekből ismernénk James Gandolfini nevét, hisz annak idején nem ő volt az első választás Tony Soprano szerepére.

Az alkotók Ray Liottát nézték ki maguknak, ő azonban inkább a mozifilmes karrierjére koncentrált, nem akarta lekötni magát egyből két évre – ne feledjük, 1999-ben még nem volt akkor presztízse sem a tévés munkáknak. A kettőből végül hat évad lett, és megszületett minden idők egyik legjobb és legmeghatározóbb sorozata.

Katie Holmes – Buffy, a vámpírok réme

Holmes az 1998-as Dawson és a haverok című tinisorozattal vált ismertté, előtte két évvel is kapott már viszont legalább egy menő ajánlatot. Eredetileg neki ajánlották Buffy, a vámpírvadász szerepét, ami aztán Sarah Michelle Gellarnak hozott sikert – Holmes inkább befejezte helyette a sulit, később kezdett csak el komolyabban foglalkozni a színészettel.

Nem ez volt az egyetlen képernyős munka, amire a színésznő nemet mondott, 2013-ban Jenji Kohan is őt szerette volna megnyerni, hogy játssza el Piper Chapmant induló sorozatában, az Orange is the New Black-ben. Holmes akkor csak azért utasította vissza a szerepet, mert „sok más dolga volt".

