Titkos esküvőt tervez rajongójával a volt megasztáros

Szíj Melinda több éve együtt él párjával, aki egykor a rajongója volt - titkos esküvőt terveznek.

Rajongóból lett szerelme, Atilla, még nem vette el az énekesnőt,de már több éve együtt élnek.

"Két évvel ezelőtt, amikor Melinda ötéves távkapcsolat után hozzám költözött, a gyerekeink áldását is megkaptuk, de azóta sem házasodtunk össze. Most is úgy élünk, mint a házasok, és tudjuk, hogy nem ezen múlnak az érzelmek, mégis jó lenne összekötni az életünket" - mesélte Attila, aki egyben a menedzsere is.

"Szeretjük egymást így is. Templomi szertartás biztosan lesz, mindkettőnknek fontos a hit. Nagy bulit azonban nem tervezünk, nem a mi stílusunk. Szép szolidan, csendesen, de annál nagyobb ünnepként szeretnénk megélni ezt a napot. Mindenképpen titokban fogjuk megtartani, szűk körű ceremónia lesz, és csak később fogjuk világgá kürtölni" - tette hozzá az énekesnő a Lokálnak.