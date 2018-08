A TV2 lassan csepegteti a show-királyok és show-királynők neveit, ősszel indul a Csak show és más semmi.

Az ősszel induló show szereplői közt biztosan ott lesz a TV2 képernyőjén Tatár Csilla, Köllő Babett, Vastag Csaba, Horváth Éva és Schobert Norbi, most pedig egy új név is publikussá vált: Eke Angéla is a csapat tagja lesz.

Eke Angéla Junior Prima díjas színművész, performer, bábművész, rendező és nemzetközi művész.