Újra betörtek Jolly házába, félti a családja életét

Míg Jolly és felesége, Suzy, éppen egy fellépésükön voltak, ismét tolvajok fosztották ki az otthonukat. A kár több 100 ezer forint is lehet, ékszerek tűntek el, és megrongálták a házukat is.

"Minden létező biztonsági rendszer fellelhető nálunk, még a kerítésen is szögesdrót van, be vagyunk kamerázva. Az ablakon törtek be. Kitépték a falból a rácsot, betörték egy téglával az ablakot, benyúltak és kinyitották. Hál' istennek nagy értéket nem tudtak elvinni, mert készpénzt nem tartunk otthon. Suzy több ékszerét és medálját vitték el, de nem is az zavar minket. Ezek után hogyan aludjak nyugodtan a házamban, amikor tudom, hogy ilyen gátlástalan tolvajok garázdálkodnak a környékünkön?" - mesélte a Borsnak az énekes.

Úgy véli, ismerősök is lehetnek a tettesek között, akik pontosan tudták, hogy épp nem tartózkodik otthon senki.

"Ha kétszer már betörtek hozzánk ezek a szarháziak, simán bejöhetnek harmadszorra is. Otthon vagyok a kislányommal, valaki ránk töri az ablakot, akkor mégis mit tudok csinálni? Féltem a családom életét. Ráadásul a két kutyámnak is adhattak valamit, megmérgezhették őket, mert nagyon kábák voltak, amikor hazaértünk. Nem úgy ugattak, ahogy kellene, és nagyon furcsán viselkedtek. Szerencsére túlélték! Ezzel az erővel legközelebb minket is bánthatnak" - mondta.