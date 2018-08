Máris a családalapítást tervezi Weisz Fanni

Az esküvő után már a családalapítást tervezi Weisz Fanni és férje, Hajmásy Péter.

Másfél hete kötötték össze az életüket hivatalosan, az esküvőjükkel nagyon elégedettek, mint mesélték, minden a tervek szerint alakult.

"Egy álom volt az egész, még most sem hiszem el, hogy ilyen szuperül sikerült minden! Jól éreztük magunkat, soha nem fogom elfelejteni. Másnap hívogattak a vendégek, hogy ennyire még nem érezték jól magukat esküvőn, és szeretnék, ha jövő héten is lenne még egy ilyen lagzi, mert annyira pompás volt minden. Nekünk pedig az volt a legnagyobb boldogság, hogy tényleg ennyire jól sikerült, mindenki imádta" - mesélte Weisz Fanni a Blikknek.

A lapnak arról is beszélt a 25 éves modell, hogy már a családalapítás is tervben van. "Természetesen szeretnénk saját családot. Már öt és fél éve vagyunk együtt Petivel, ami szerintem egy házasságban is szép időnek számít, nemhogy egy kapcsolatban. A következő lépcsőfok a baba érkezése lesz. Nagyon szeretnénk már kisbabát, és remélem, két szuper gyerekünk lesz, akiknek mindent meg szeretnék majd adni, hogy boldogok legyenek az életben. Úgy gondolom, ha ő vagy ők boldogok lesznek, én is az leszek" - mondta.