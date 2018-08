Katus Attila szakított 21 évvel fiatalabb párjával

Több mint két év után, békében vált el egymástól Katus Attila és 21 évvel fiatalabb barátnője.

Katus Attila újra szingli – tudta meg a Bors. Az aerobikbajnok sosem szerette kiteregetni a magánéletét, de a lapnak megerősítette a hírt.

„Valóban jó az információ, nyár elején szakítottunk. Bár nagyon szerettük egymást, úgy éreztük, hogy nem illettünk annyira össze. A mai napig jó kapcsolatot ápolunk, és Kíra a továbbiakban is bármikor számíthat rám. Kívánom neki is és természetesen magamnak is, hogy megtaláljuk a boldogságot” – mondta Katus a lapnak.