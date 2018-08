Minden hétköznap képernyőn lesz Emilio és családja

Augusztus 27-től minden hétköznap újabb epizódot láthatnak a nézők a Sláger TV Drága családom című műsorából.

Hétfőtől ismét minden hétköznap nyomon követhetik a rajongók az Emilio família mindennapjait. Bár a család egy hetet pihent, a kamerák akkor sem álltak le, így a nyaralás pillanatait is láthatják majd a nézők.

"Egy hetet töltöttünk Törökországban, ami csodálatos volt. Mama is velünk tartott, így igazi családi vakáció volt ez, aminek a legtöbb pillanatát megörökítettük. Így azt is, mikor Mama bemerészkedett a tengerbe" - mondta Tina, aki a nyáron hatalmas családi összefogással Emilio születésnapját is felejthetetlenné tette.

A család napokig készült a meglepetés bulira, amin az összes barát is megjelent. "Libabőrös, örök élmény volt a születésnapom. Tina is mikrofont ragadott, nem is akárkivel, hanem Takács Nikolasszal együtt énekeltek a tiszteletemre. Mama pedig Curtis-szel rappelte el a Belehalok című slágert. Fantasztikus hangulat volt, a könnyem is kicsordult ettől a sok szeretettől" - mondta Emilio, akinek azzal is szembe kell néznie, hogy felesége, Tina még mindig nem adta fel vágyát, miszerint kebleit plasztikai úton tenné még formásabbá - közölte a csatorna.