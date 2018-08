Curtis esélyt kapott a TV2-től, ebben a műsorban láthatjuk

Curtis a TV2 képernyőjén bizonyíthat: a csatorna a Csak show és más semmibe szerződtette le a rappert.

„Hihetetlenül jólesik, hogy ennyi rajongóm és barátom mellettem áll és támogat, nekik szeretnék bizonyítani azzal, hogy teljes erőbedobással készülök majd az élő produkciókra, amelyek komoly testi és szellemi jelenlétet igényelnek” – mondta Curtis a Borsnak.

A lap úgy tudja, a botrány Curtisnek nem is jöhetett volna rosszabbkor, hiszen akkor már hónapok óta tárgyalásban volt a TV2-vel, a Csak show és más semmi című produkcióra. A csatorna döntéshozóinak ezért valószínűleg komolyan át kellett gondolniuk, hogy a történtek után bizalmat szavaznak-e a rappernek.

„A Csak show és más semmi kiváló lehetőség arra, hogy hétről hétre megmutassam a közönségnek, önállóan is maximálisan helyt tudok állni ezekben a nem mindennapi kihívásokban. A felkérés rögtön megtetszett, olyan ez a műsor, mint egy felnőtt játszótér, ahol újabb hangszereken próbálhatom ki magamat, sokat tanulhatok, anélkül, hogy munkának fognám fel a feladatokat” – mesélte a műsorról.

Korábban is dolgoztak együtt

A csatorna is megszólalt, bizalmat szavaznak a rappernek: „Curtisszel az elmúlt években több produkcióban is dolgozott már együtt a csatorna. A korábbi műsorokban, valamint a Csak show és más semmi több hónapja tartó előkészületei, próbái során nem volt negatív tapasztalatunk, így jelenleg nem látjuk akadályát a show-ban való szereplésének. Természetesen, mint minden élő show-műsor esetében, most is készülünk tartalékjátékosokkal, így ha valamelyik szereplőnket helyettesíteni kell, arra is fel vagyunk készülve.”