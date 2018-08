Az HBO kiadott egy előzetest a várható új sorozatairól, illetve meglévő produkcióinak folytatásáról, itt többek között a Trónok harca végébe is belenézhetünk. Kapunk némi ízelítőt többek között a Hatalmas kis hazugságok és a True Detective új évadjairól – utóbbiról már egy külön trailert is láthat magyar felirattal –, de például az is kiderült a videóból, hogy új különkiadással jelentkezik a Slágermájerek. Mutatjuk az egészet alább.