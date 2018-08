Singh Viki évekig titkolta, hogy már nem szűz

Szigorú, hagyományos indiai nevelést kapott Singh Viki, aki emiatt sokáig nem merte vállalni nőiességét. Hosszú harcot folytatott édesapjával azért, hogy megszabadulhasson gátlásaitól.

Az énekesnő a Borsnak elárulta, hogy végre sikerült levetkőznie a szigorú neveltetéséből fakadó gátlásokat és önbizalomhiányt.

"A neveltetésem miatt kiskoromban még a legapróbb intimitást is bűnös dolognak éreztem. El lehet képzelni, hogyan fogadta édesapám, hogy énekesnő szeretnék lenni, nem jogász vagy üzletasszony, ahogy ő elképzelte. Évekig nem beszéltünk emiatt. Még felnőttként is titokban randiztam fiúkkal, nehogy megtudja, hogy már nem vagyok szűz. Nem titok, kineziológus segítségét is kértem. Tisztelet és félelem volt bennem édesapámmal szemben" - mesélte.

Sigh Viki akkor érezte először, hogy ez így nem mehet tovább, amikor betöltötte a harmincat. "Aztán édesapám lassan, de megtanulta elfogadni, hogy Magyarországon élek, európai lány vagyok, európai értékek szerint élek. Még csak nem is jártam soha Indiában. Az első párom, akit bemutattam, a jelenlegi szerelmem, Tomi volt. Rá kellett jönnie, hogy nem vagyok már kislány. Azt hiszem, mindketten megkönnyebbültünk."