Sikerrel tért vissza a magyar származású, maszturbáló komikus

A szexuális zaklatás miatt a szakmából kiutált, magyar származású komikust, Louis C. K.-t tavaly november óta nem láthattuk a színpadon – eddig.

Louis C. K. meglepetésvendégként jelent meg régi fellépőhelyén, a New York-i Comedy Cellarban, számolt be róla a New York Times. A komikus tavaly novemberben ismerte el a szexuális zaklatási vádakat, azóta ez volt az első nyilvános szereplése.

C. K. este tizenegy körül lépett színpadra, körülbelül 15 perces stand-up műsorral készült. A zaklatási ügyről és azt követő botrányról semmit nem mondott, a közönségtől viszont óriási tapsot kapott, jól fogadták tehát a visszatérését.

A komikus tavaly novemberben ismerte el – több nő vádjaira reagálva –, hogy nemegyszer maszturbált nők előtt azok beleegyezése nélkül, ez után gyakorlatilag minden projektjéből kirúgták, minden produkciós cég, tévécsatorna és fellépőhely megszakította vele a munkát.