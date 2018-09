Magyar sztárok, akiknél állandóan gyerekzsivajtól hangos a ház

Bár manapság ritka, hogy egy családban háromnál több gyerek születik, a magyar sztárvilágban is találunk olyan anyákat és apákat, akik sok gyereket nevelnek - náluk biztosan állandóan gyerekzsivajtól hangos a ház. A napokban született meg Oláh Gergőék negyedik gyereke, Ákos is négy gyereket nevel, Gerendás Péternek pedig kilenc van. Nézze meg, mely sztárok élnek nagycsaládban, sok gyerekkel.

Oláh Gergő

Nagy a boldogság most Oláh Gergő családjában, hisz augusztus közepén megszületett az énekes negyedik gyereke, egy kislány érkezett Nolen, Denisz és Karla mellé, így hat főre bővült a család.

"Örömmel és büszkén osztom meg veletek, hogy ma már haza hoztam a kicsi lányomat és a világ legerősebb Anyukáját! Mindketten jól vannak, mindketten gyönyörűek!" - írta a napokban az oldalára énekes, és azt is tudni, hogy a kicsi az Anna nevet kapta.

Olàh Geri (@olahgeriofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 23., 2018, időpont: 4:10 (PDT időzóna szerint)

A terhesség bejelentése után sokan támadták a családot, nem értették, miért vállalnak még egy gyereket, így az énekes részletesen is elmagyarázta, hogy miért döntöttek a családbővítés mellett.

Olàh Geri (@olahgeriofficial) által megosztott bejegyzés, Ápr 5., 2018, időpont: 8:59 (PDT időzóna szerint)

"Fiatalon lettünk szülők! Tudatosan! A szegénységben is vállaltunk két gyermeket! Aztán amikor változott az életszínvonalunk, boldogan vállaltunk még egy csoda gyermeket! Mi döntöttünk így! Akartuk! Vállaltuk minden nehézségét és gyönyörét! Az ember, egy apa, anya legfontosabb feladata az életben, hogy a gyermekét jó útra terelje, jó embernek nevelje, a körülményeihez képest, minden erejével a legjobb taníttatást adja neki, és szeresse...Szeresse, de nagyon! Mi próbáljuk ezt tenni, és boldogok vagyunk ettől, hogy ezt tehetjük... annyira, hogy 4. gyermeket is vállaltunk... már most szeretjük őt is..." - írta az énekes, a teljes bejegyzést itt megnézheti.

