Őrült jó bulit emleget az MTV volt képernyőse

Bay Éva 36 évig képernyőn volt, de jó ideje eltűnt: a napokban a TV2 új műsorában, a MasterChef VIP-ban tűnt fel újra.

Bay Éva 36 éven át volt képernyőn, az MTV bemondójaként dolgozott, és sok éven át vezette a lottósorsolásokat is. Most visszatért a képernyőre, a TV2 versenyében, a MasterChef VIP-ben mutatja meg főzőtudását.

"Nagyon örültem, amikor a TV2 megkeresett az ötlettel. Éreztem, hogy ez nekem való, és nem is csalódtam. Őrült jó buli volt a forgatás! Ötszáz recept van a fejemben, és szerintem baromi jól főzök, de volt mit tanulnom. Rengeteg trükköt lestem el Nyíri Szásától ás Mizsei Jánostól, és ezeket már be is mutattam otthon az uramnak, aki le van nyűgözve" - mondta a Ripostnak.

A lapnak elmondta, hogy nagyon kényelmesen telnek a napjai: "Minden napom akkor kezdődik, amikor magamtól felébredek, majd az urammal kávézunk, és ha úgy alakul, hálóingben megsétáltatom a kutyát a kert végében csörgedező patak partján. Majd kicsit visszadőlünk. Ha rápihentem, elmegyek vásárolni, megfőzöm az ebédet, aztán jön a kötelező délutáni csucsuka."