Először mesélt a kirúgásáról a balhés színész

A Halálos fegyver-ből kirúgott Chance Crawford először mesélt arról, hogy ő miként emlékszik az állítólagos balhéira, szerinte inkább a másik főszereplő, Damon Wayans miatt kellett távoznia.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Halálos fegyver stábja nehezen viselte az egyik főszereplőt, Clayne Crawfordot, hisztijeivel, balhéival állítólag mérgező légkört teremtett a forgatáson.

Ki is rúgták, a helyére Seann William Scott ugrott be a harmadik évadra, Crawford pedig az Instagramon búcsúzott a sorozattól. Azóta sem mondta el, hogy ő miként látja a történteket – egészen mostanáig, a Drinkin'Bros podcastadásának adott ugyanis nemrég egy interjút.

Crawford azt mesélte, egy percig sem gondolta, hogy kirúghatják, hisz a széria két karakterre, Murtaugh és Riggs párosára épült, ahogy az alapul szolgáló filmek is. Végül a sajtóból tudta csak meg, hogy a következő szezonban már nem számítanak rá, elmondása szerint a producerek arra sem vették a fáradságot, hogy felemeljék a telefont, és szóljanak neki.

A színész úgy véli, a másik főszereplő, Damon Wayans áskálódásának köszönhető, hogy kikerült a projektből, szerinte kollégája egyszemélyes show-ként tekint a Halálos fegyver-re. A balhéi után állítólag a Warner Bros. feje, Peter Roth is azt mondta neki, hogy nyilvánosan bocsánatot kéne kérnie Wayanstól.

Crawford szerint a forgatáson készült durva, ordítozós hangfelvételeket is az ő zsarolására használták, aztán ki is szivárogtatták azokat. A színész alabamai temperamentuma mellett más magyarázatot is adott egyik emlékezetes kirohanására, amikor egy rendezőasszisztenst hordott le a sárga földig: ő úgy emlékszik, egy háromoldalas jelenetet vettek nyolc órán keresztül, mert a jelenet felelőse nem tudott rendet tartani – a színész ez után ugrott neki.