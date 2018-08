Hamarosan végleg búcsúzik a kultsorozat

A Mr. Robot első pár része után nagyon menő lett, de 2019-ben vége.

Remekül rajtolt a Mr. Robot Rami Malekkel a főszerepben, a kritika imádta, hamar kultsorozat lett, társadalmi mondanivalójával is kiemelkedett a tucatszériák közül. Korábban már az USA Network bejelentette, hogy 2019-ben jön a negyedik évad, azonban most kiderült, hogy ez lesz egyben az utolsó is – írta a Hollywood Reporter.

A forgatás télen kezdődök New Yorkban. A sorozat kedvelőinek jó hír lehet, hogy a lap egy forrása szerint nyolc helyett tizenkét epizód érkezhet jövőre.