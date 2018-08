Elindult a német X-Faktor idei szezonja, amelynek már Istenes Bence az egyik műsorvezetője – most videón is megnézheti, miként debütált a produkcióban. Az itthon országszerte ismert tévés korábban is élt már Németországban, igen jól beszéli a nyelvet, úgy tűnik, a hazai képernyőkön látott lazasága odakint is megmaradt. Mutatjuk is, hogyan indult az adás, Istenes úgy 3.30-nál jelent meg.