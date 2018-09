Kilenc évad után távozik sorozatából a főszereplő

A Shameless – Szégyentelenek Fionája, Emmy Rossum közölte, hogy neki a kilencedik évad lesz az utolsó a sorozatból.

Emmy Rossum a Facebookon tett közzé egy hosszú nyílt levelet, amelyben búcsúzik sorozatától, a Shameless – Szégyentelenek-től, a szeptemberben induló kilencedik szezon után már nem láthatjuk a sorozatban.

A színésznő nem győzött hálálkodni a stábnak, leírta többek között azt is, hogy – karakterével, Fionával ellentétben – egyedüli gyerek, soha nem tudta, milyen lehet olyan nagy családban élni, mint amit a Shameless-ben láthatunk.

A kamerán kívül is családra talált színésztársai körében, de egyszerűen elfáradt abban, hogy 100 órányi tévés tartalmat előállítottak. Kiszámolta, hogy a forgatással körülbelül 10 ezer órát töltött, és Malcolm Gladwell íróra hivatkozott, aki szerint ennyi idő kell ahhoz, hogy igazán jók legyünk valamiben.

Rossum posztja óta a Shameless-t adó Showtime csatorna programigazgatója, Gary Levine is megerősítette a színésznő távozását, ő is megköszönte neki az eddigi munkát, sok sikert kívánt a továbbiakhoz.

A sorozatot egyébként minden további nélkül folytathatják Rossum nélkül is, hiába az ő karaktere volt eredetileg a leghangsúlyosabb – a Gallagher család nélküle is elég népes marad, lesznek így is szereplők, akiknek a sorsa érdekelheti a nézőket.