Közös gyereket tervez Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb férje

Titokban házasodott össze néhány hete Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja, Gömöri András Máté. A páros már a következő lépést tervezi, ha teljesen elkészül az otthonuk, kisbabát szeretnének.

Gömöri András Máté és Polyák Lilla több mint két év együttélés után júliusban kimondta a boldogító igent, az esküvőről csak utólag számoltak be, a részleteket pedig azóta sem árulták el.

"A házassággal pedig nem változott az életünk, csupán szorosabbá vált a köztünk lévő viszony. Ugyanolyan jól működik a kapcsolatunk, mint korábban, nincsenek más szabályok. Nekem volt fontos, hogy hivatalosan is összekössük az életünket. Régi vágású férfi vagyok, úgy gondolom, a közös életnek az a rendje-módja, hogyha eljön az idő, szintet lépjen a kapcsolat" - mondta a Lokálnak a színész.

A lapnak arról is mesélt, hogy szeretnének közös gyereket, párja fiaival pedig nagyon jó a kapcsolata.