Még egy világsztár sem tud elsózni minden terméket

Az Alias főszereplőjeként Golden Globe-ot is nyert Jennifer Garner hiába ácsorgott egy Cincinnati-beli szupermarketben, hogy bébiételt kínálgasson a vásárlóknak, nem járt sok sikerrel. A színésznő a Once Upon a Farm nevű vállalkozás egyik alapítója, három saját gyerekének is az általuk gyártott egészséges kajákat adja – a vevők azonban fütyültek rá, hogy egy világsztár kóstoltatná a gyerekeiket. A nem túl eredményes akcióról Garner egy Instagram-sztoriban számolt be, alább megnézhet három jellemző képet a netről már eltűnt videóból.