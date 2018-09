Napi ezer forintból él a Neoton Família volt tagja

Pál Éva hiteltartozása miatt van nehéz helyzetben.

„Egyszerűen képtelen vagyok feldolgozni, hogyan lehetséges, hogy 30.000 forintot hagyott a számlánkon a végrehajtó erre a hónapra! Ilyen nincs is csak a mesében.... Négy hónapja vonja a havi magas törlesztőt, de ez nem elég, most még inkasszózta is a maradékot. Hát nem is tudok mit reagálni csak azt, hogy de jó, hogy nincs vadászengedélyem... persze, tudom meg kell ezt is oldani, mint annyi mindent már” – kesergett közösségi oldalán a volt Neoton-tag, aki egykor 10 millió hitelt vett fel, de jelenleg ennél nagyobb a tartozása.