12 éve halt meg a Krokodilvadász, lánya megható képpel emlékezik

Épp 12 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 4-én halt meg az egész világ kedvenc krokodilvadászaként ismert ausztrál tévés és természetvédő, Steve Irwin.

Lánya, Bindi rendszeresen megemlékezik róla Instagram-oldalán, természetesen a halála napjának évfordulója sem maradhatott ki:

Ezt pedig két héttel korábban posztolta, híres apja egy orángután anyával és kölykével látható rajta.

A 44 évesen meghalt ausztrál krokodilvadász, Steve Irwin családja egy óriáskígyóval avatta fel a természetfilmes csillagját a Hollywood Walk of Fame-en idén májusban, lánya, Bindi pedig a US Weeklynek is nyilatkozott szeretett apjáról.

Mint mondta, Irwin bizonyára lelkendezve fogadta volna az elismerést, de most már hátrahagyott családtagjai szívében él tovább – ott azonban nagyon is, hisz a mai napig gondozzák az örökségét.

Mint kiderült, Bindi is szívesen üldögél az apja által egykor igazgatott állatkertben zárás után. "Amikor újra együtt akarok lenni az apámmal, mindig arra a hatalmas területre megyek ki, ami tele van kengurukkal. Esténként csak leülök oda, és gondolkodom az életről, olyankor érzem magam a legközelebb hozzá” – vallotta be.