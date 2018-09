Felszedett kilói miatt támadják Kulcsár Edinát

Hamarosan megszületik Kulcsár Edina kisfia, aki az elmúlt hónapokban szinte minden nap megmutatta, hogy növekszik a hasa. A kommentelők nagy része agyon dicséri a terhes modellt, viszont vannak, akik beszólnak neki a felszedett kilók miatt.

Kulcsár Edinát gyakran fényképezi fotós édesanyja, a terhessége alatt is számtalan fotózáson vettek részt - ezek közül mutatott egy olyan képet a terhes modell, amin egy magasan felsliccelt ruhában pózol, a lába pedig kilóg a szoknya alól.

A rajongók nagy részének állapotosan is tetszik az egykori szépségkirálnyő, egy-két kommentelő viszont megjegyzést tett a felszedett kilók miatt. "Azt a lábat én nem dugnám ki" - írta egyikük, AKIT aztán nem csak a többiek, de Kulcsár Edina is kiosztott.

"Lerepült róla a ruha. Igen, husibb most mindenem, mint ahogyan a combom is, de miért takargassam? Ez is én vagyok, csak éppen egy másik állapotban, és büszkén viselem a plusz kilókat! Ha nem tetszik, akkor pörgess tovább. Ennyit tudok mondani" - írta, majd később azt is megjegyezte, hogy nagyon boldog, hisz hamarosan lesz egy kisfia.